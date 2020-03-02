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Espreso.tvОбществоВ Украину временно запретили ввозить животных из Китая

В Украину временно запретили ввозить животных из Китая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба Украины.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину с Китайской народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что такие меры ввели из-за того, что в Гонконге коронавирусом впервые заболело животное. Соответственно, основной целью запрета является минимизация рисков занесения Covid-19 на территорию Украины.

  • Напомним, 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса Covid-19 с "высокого" до "очень высокого".
  • Впоследствии, 1 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус не передается через комариные укусы.
  • За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек, из них - только 8 за пределами провинции Хубэй. В то же время, в мире количество подтвержденных случаев больше в девять раз.
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