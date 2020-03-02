В Украину временно запретили ввозить животных из Китая

2 марта, 2020, 22:15

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужба Украины.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину с Китайской народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что такие меры ввели из-за того, что в Гонконге коронавирусом впервые заболело животное. Соответственно, основной целью запрета является минимизация рисков занесения Covid-19 на территорию Украины.