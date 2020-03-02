В Украине уменьшается количество ФОПов, но налоги от них ежегодно растут, - Opendatabot

2 марта, 2020, 15:38

Общая сумма единого налога от физических лиц-предпринимателей, ежегодно растет на 5 млрд грн. В то же время количество ФОПов в 2020 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 200 тысяч

Об этом сообщил сервис для работы с открытыми данными Opendatabot.

Так, по расчетам организации, за последние 8 лет поступления единого налога в бюджет выросли в 24 раза.

"В 2019 году "упрощенцы" уплатили почти 25 млрд грн единого налога. Для сравнения: в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд грн, в 2017 - 15,4 млрд", - отметили в Opendatabot.

При этом рост поступлений единого налога происходит несмотря на сокращение количества ФОПов. Если в 2016 году в Украине было зарегистрировано 2 млн ФОПов, то к началу 2020 году эта цифра составляет 1,8 млн человек.