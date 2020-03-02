В Украине проверяют еще четырех человек на инфицирование коронавирусом, - МОЗ

2 марта, 2020, 12:14

В Украине сейчас исследуют четыре подозрения на коронавирус

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, это три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.

"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.