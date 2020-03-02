В Украине проверяют еще четырех человек на инфицирование коронавирусом, - МОЗ
2 марта, 2020, 12:14
В Украине сейчас исследуют четыре подозрения на коронавирус
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина .
По его словам, это три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.
"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.
- В захваченном российскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
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