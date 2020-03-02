 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине проверяют еще четырех человек на инфицирование коронавирусом, - МОЗ

В Украине проверяют еще четырех человек на инфицирование коронавирусом, - МОЗ


фото: reuters
В Украине сейчас исследуют четыре подозрения на коронавирус

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, это три человека из Киева и одна женщина - из Черновицкой области.

"В Киеве проверяют иностранцев. В Черновцах - это человек, который вернулся из Италии", - отметил Ляшко.

  • В захваченном российскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать