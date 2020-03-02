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Espreso.tvОбществоВ России начал извергаться самый высокий вулкан

В России начал извергаться самый высокий вулкан

Команда реагирования на извержение вулканов на Камчатке сообщила об "умеренном взрывном извержении" вулкана Ключевский

Об этом сообщает Newsweek.

"Частицы пепла при попадании в двигатель могут быстро расплавиться и накопиться как твердое вещество в прохладных частях. Это может постепенно ухудшать эффективность двигателя до точки задержки компрессора в полете и потери тяги", - пояснили в Геологической службе США.

Команда реагирования на извержение вулканов на Камчатке сообщила, что вулканическое облако достигло высоты примерно 5,4-5,9 километров. Облако пролетело 14 километров и движется в западном направлении.

Ученые предупредили, что взрывы пепла могут достичь высоты от 4,9 до 7 километров "в любой момент".

Авиационный код вулкана, который сообщает об угрозах от извержения для самолетов, был объявлен на желтом уровне. Это второй самый высокий уровень угрозы. Оранжевый код означает, что облако пепла, созданное взрывом, может потенциально повлиять на авиарейсы. Если вулканический пепел попадет в самолет, это может вывести из строя навигационные инструменты и двигатели.

Ключевский - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота достигает 4,7 километров. Стратовулкан имеет форму конуса и кратер диаметром 700 метров. Считается, что вулкану примерно 7 тысяч лет. Он входит в Камчатскую группу на востоке России.

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