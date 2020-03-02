В России начал извергаться самый высокий вулкан

2 марта, 2020, 20:45

Команда реагирования на извержение вулканов на Камчатке сообщила об "умеренном взрывном извержении" вулкана Ключевский

Об этом сообщает Newsweek.

"Частицы пепла при попадании в двигатель могут быстро расплавиться и накопиться как твердое вещество в прохладных частях. Это может постепенно ухудшать эффективность двигателя до точки задержки компрессора в полете и потери тяги", - пояснили в Геологической службе США.

Команда реагирования на извержение вулканов на Камчатке сообщила, что вулканическое облако достигло высоты примерно 5,4-5,9 километров. Облако пролетело 14 километров и движется в западном направлении.