В России чиновник, попавшийся на взятке, пытался съесть вещественное доказательство и подавился

2 марта, 2020, 15:38

Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев подавился, пытаясь съесть вещественное доказательство

Инцидент произошел после того, как чиновника уличили в получении взятки.

Как видно на опубликованном оперативном видео, пока в кабинете Журавлева проходили следственные действия, он незаметно взял со стола лист бумаги, и попытался его съесть.

При этом благополучно проглотить вещественное доказательство сотруднику Россельхознадзора не удалось, поскольку оно застряло у него в горле.



По имеющимся данным, на листе, который решил съесть чиновник, были написаны от руки суммы взяток, которые он требовал.

Удалось ли Журнавлеву в итоге проглотить вещественное доказательство, неизвестно.