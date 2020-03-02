В России чиновник, попавшийся на взятке, пытался съесть вещественное доказательство и подавился
2 марта, 2020, 15:38
Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев подавился, пытаясь съесть вещественное доказательство
Инцидент произошел после того, как чиновника уличили в получении взятки.
Как видно на опубликованном оперативном видео, пока в кабинете Журавлева проходили следственные действия, он незаметно взял со стола лист бумаги, и попытался его съесть.
При этом благополучно проглотить вещественное доказательство сотруднику Россельхознадзора не удалось, поскольку оно застряло у него в горле.
По имеющимся данным, на листе, который решил съесть чиновник, были написаны от руки суммы взяток, которые он требовал.
Удалось ли Журнавлеву в итоге проглотить вещественное доказательство, неизвестно.
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