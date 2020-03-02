В РФ могут смягчить приговор активисту Котову, который поддерживал украинских политзаключенных

2 марта, 2020, 15:05

Российском активисту Константину Котову, приговоренному в сентябре 2019 к 4 годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций, по просьбе прокуратуры могут смягчить наказание - 1 год колонии вместо 4

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".

Жалобу на приговор активисту рассматривают в понедельник во Втором кассационном суде Москвы.

К просьбе прокуратуры присоединились представители уполномоченного по правам человека в России.

В то же время защита Котова настаивает на полной отмене приговора, считая его незаконным.

Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.