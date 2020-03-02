В РФ могут смягчить приговор активисту Котову, который поддерживал украинских политзаключенных
2 марта, 2020, 15:05
Российском активисту Константину Котову, приговоренному в сентябре 2019 к 4 годам колонии за нарушение правил проведения массовых акций, по просьбе прокуратуры могут смягчить наказание - 1 год колонии вместо 4
Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".
Жалобу на приговор активисту рассматривают в понедельник во Втором кассационном суде Москвы.
К просьбе прокуратуры присоединились представители уполномоченного по правам человека в России.
В то же время защита Котова настаивает на полной отмене приговора, считая его незаконным.
Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
- Напомним, что Котова приговорили к 4 годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов".
- Украинские освобожденные военнопленные моряки собрали средства для помощи осужденному в РФ активисту Константину Котову, который им помогал, пока они находились в СИЗО "Лефортово".
- Впоследствии, российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
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Общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за "неоднократное нарушение правил участия в митингах», этапировали из Москвы.
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Суд РФ разрешил пересмотреть дело активиста Котова, который поддерживал украинских политзаключенных
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