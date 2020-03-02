В Новых Санжарах отметили день рождения эвакуированной из Китая

2 марта, 2020, 20:36

В санатории в Новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Китая, отметили день рождения

Новые фото опубликовала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

Скалецкая разместила фотографии, на которых эвакуированные из Уханя поздравляют украинку Ольгу с 24-летием. Все присутствующие позируют в хирургических масках, вместе с ними и министр в защитном костюме.

"А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения. Торт, воздушные шарики и прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" - добавила в подписи к фото Скалецкая.