В Мюнхене власти начали частично оплачивать женщинам ночную поездку в такси

2 марта, 2020, 17:44

В немецком городе Мюнхен власть будет частично компенсировать женщинам расходы на такси ради их безопасности

Об этом сообщает DW .

"Теперь в Мюнхене часть расходов женщин на такси будет оплачиваться из городского бюджета. С 1 марта 2020 года в баварской столице любая женщина в возрасте 16 лет и старше может получить ваучер на пять евро. Введение этой меры было анонсировано городскими властями еще в ноябре 2019 года. Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - скидки распространяются на поездки с 22 часов до 6:00 утра, и пассажирку должны доставить домой (в том числе и в пригород) ", - говорится в сообщении .

Получить ваучер можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения (Bürgerbüro). В целом количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билеты. Для одной поездки можно использовать только один ваучер.

Мюнхен - первый немецкий город-миллионник, который решил взять на себя часть стоимости ночных поездок на такси для женщин. На этот проект в бюджете заложен один миллион евро. Если этот подход докажет свою эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона. В Мюнхене, как сообщается, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности в ночное время. Однако взять такси решают не все - стоимость такой поездки немалая. В городской власти это понимают, поэтому и пошли на этот шаг.