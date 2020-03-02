В Киеве столкнулись легковушки: двое госпитализированных
2 марта, 2020, 16:59
2 марта в результате столкновения автомобилей Nissan и Honda госпитализировали двух человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве, в Дарницком районе, на улице Анны Ахматовой произошло ДТП с участием двух легковушек.
По предварительной информации, автомобили двигались навстречу друг другу и по невыясненным доподлинно причинам столкнулись.
У автомобиля Nissan поврежден бампер, а у легковушки Honda правая задняя часть.
Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.
Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция, которая ожидает прибытия следственно-оперативной группы.
Причины аварии и степень вины каждого из участников аварии устанавливаются.
Фото - Вартови.Еспресо :
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