В Киеве столкнулись легковушки: двое госпитализированных

2 марта, 2020, 16:59

2 марта в результате столкновения автомобилей Nissan и Honda госпитализировали двух человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Анны Ахматовой произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительной информации, автомобили двигались навстречу друг другу и по невыясненным доподлинно причинам столкнулись.

У автомобиля Nissan поврежден бампер, а у легковушки Honda правая задняя часть.

Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция, которая ожидает прибытия следственно-оперативной группы.

Причины аварии и степень вины каждого из участников аварии устанавливаются.

Фото - Вартови.Еспресо :