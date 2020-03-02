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Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись легковушки: двое госпитализированных

В Киеве столкнулись легковушки: двое госпитализированных


фото: Вартові Еспресо
2 марта в результате столкновения автомобилей Nissan и Honda госпитализировали двух человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Анны Ахматовой произошло ДТП с участием двух легковушек.

По предварительной информации, автомобили двигались навстречу друг другу и по невыясненным доподлинно причинам столкнулись.

У автомобиля Nissan поврежден бампер, а у легковушки Honda правая задняя часть.

Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция, которая ожидает прибытия следственно-оперативной группы.

Причины аварии и степень вины каждого из участников аварии устанавливаются.

Фото - Вартови.Еспресо :

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