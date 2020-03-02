В Кривом Роге автобус загорелся во время движения, есть пострадавшие

2 марта, 2020, 09:47

В Кривом Роге служебный автобус загорелся во время движения, два человека получили ожоги

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

2 марта в 1:28 поступило сообщение о возгорании служебного автобуса в городе Кривой Рог. По указанному адресу срочно направлено отделение 12 государственной пожарно-спасательной части 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар. Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарных.

В результате возгорания 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица. Их доставили в городскую больницу.

"Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м. Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15. К тушению возгорания были привлечены 7 человек личного состава и 1 пожарная машина", - говорится в сообщении.