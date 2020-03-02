В Хмельницкой области парень залез на вагон поезда и получил 40% ожогов

2 марта, 2020, 21:50

В Хмельницкой области на станции Войтовцы 15-летний подросток залез на вагон-зерновоз, где его ударило электрическим током

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Пятнадцатилетний подросток поднялся на вагон-зерновоз и получил травмы от поражения электрическим током на станции Войтовцы в Хмельницкой области. Парень был вместе с другом, который обратился к дежурной по станции с просьбой вызвать скорую для его товарища. Работники железной дороги вызвали скорую помощь и полицию, пострадавший был доставлен в Волочискую районную больницу. У него 40% ожогов тела, переломы ноги и руки ", - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци" с начала года в результате поражения электрическим током на железнодорожном транспорте травмировались четыре человека, из низ двое - смертельно.

Чаще всего причиной травмирования является несоблюдение правил безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.