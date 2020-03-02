В харьковском метро задержали мужчину с гранатами в рюкзаке
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату "Ф-1" и 1 - "РГД-5" с запалами к ним", - говорится в сообщении.
На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование.
Выяснилось, что задержанному 22 года, и он - житель Кировоградской области.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Сейчас следователи выясняют место приобретения и цель хранения боеприпасов.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-