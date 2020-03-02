 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ харьковском метро задержали мужчину с гранатами в рюкзаке

В харьковском метро задержали мужчину с гранатами в рюкзаке

Во время обыска полицейские изъяли у 22-летнего жителя Кировоградщины 2 боевые гранаты с запалами - "Ф-1" и "РГД-5"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату "Ф-1" и 1 - "РГД-5" с запалами к ним", - говорится в сообщении.

На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование.

Выяснилось, что задержанному 22 года, и он - житель Кировоградской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют место приобретения и цель хранения боеприпасов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать