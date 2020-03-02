В харьковском метро задержали мужчину с гранатами в рюкзаке

2 марта, 2020, 20:09

Во время обыска полицейские изъяли у 22-летнего жителя Кировоградщины 2 боевые гранаты с запалами - "Ф-1" и "РГД-5"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции "Южный вокзал". При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату "Ф-1" и 1 - "РГД-5" с запалами к ним", - говорится в сообщении.

На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Гранаты изъяли и направили на экспертное исследование.

Выяснилось, что задержанному 22 года, и он - житель Кировоградской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют место приобретения и цель хранения боеприпасов.