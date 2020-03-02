В Германии родители-антивакцинаторы оспаривают в Конституционном суде обязательные прививки детей против кори

2 марта, 2020, 15:00

В воскресенье, 1 марта, несколько семей с маленькими детьми подали срочные заявления и конституционные жалобы в Конституционный суд Германии против закона об обязательных прививках детей против кори

Как сообщает DW , закон начал действовать именно с 1 марта и предусматривает, что в немецких школах и детских садах будут принимать только детей с прививкой против этой болезни.

Истцы, среди которых четыре семьи из Гессена, Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна, выступают не против прививки как таковой, а против ограничения самостоятельно принимать решение по этому поводу.

"Мы видим нарушение основного права на физическую неприкосновенность детей, права родителей на воспитание и принципа равенства", - заявил один из представителей семей, юрист Стефан Риксен.

По его словам, наличие обязательной прививки при приеме ребенка в детский сад является чрезмерным.

Он пояснил, что в отличие от оспы корь в Германии не составляет значительной угрозы, поскольку многие люди имеют прививки против нее, а случаев заболевания мало.

Кроме того, истцы недовольны тем, что в Германии нет отдельной вакцины от кори - ее делают вместе с вакцинами против других болезней.

Иски против закона планируют также подать два педиатра из Саксонии и Баден-Вюртемберга, которые считают это вмешательством в отношения врача и пациента.

Также готовятся жалобы от других семей, отмечает агентство.

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Также истцы считают, что закон нарушает право равенства, поскольку обязывает детей, которые сейчас впервые идут в садик или школу, сразу иметь прививки. При этом родители детей, которые уже посещают эти заведения, должны доказать наличие прививки или иммунитета от болезни до 31 июля 2021 года. Нарушение также видят в том, что дети, которые не посещают садик и остаются дома с няней, не должны делать прививки.

Нарушение правила прививки грозит штрафом в размере до 2500 евро. Обязательными являются прививки против кори также для воспитателей и сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений и общественных учреждений вроде приютов для беженцев.

Агентство сообщает, что согласно базам данных Института Роберта Коха, за 2019 год в Германии был зарегистрирован 501 случай заболевания корью.