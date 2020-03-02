В феврале госбюджет выполнен на 93,7% - Минфин
Об этом написала в Facebook министр финансов Оксана Маркарова со ссылкой на отчет министерства "Выполнение государственного бюджета: февраль 2020 года".
По ее словам, все значимые расходы проведены. Потрачено меньше на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.
"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи", - отметила министр.
Она добавила, что новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, что эквивалентно 2,5 млрд грн, а в целом поступления ведомства составляли 37,1 млрд грн.
Маркарова подчеркнула, что доходы, которые администрирует новая таможенная служба, составляли 22,6 млрд грн, или 78,3% от росписи через более крепкий курс и сокращение объемов импорта.
В отчете Минфина также говорится, что в целом, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн, или 85,5% от росписи. А доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше февраля 2019 г., говорится в отчете.
-
Напомним, в Министерстве финансов заявили, что доходы государственного бюджета в январе оказались на 24,5% ниже запланированного показателя. В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше, чем роспись.
-
Впоследствии премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, с чем связано недовыполнение доходной части бюджета в январе почти на четверть.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-