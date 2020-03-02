В феврале госбюджет выполнен на 93,7% - Минфин

2 марта, 2020, 09:34

Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года выполнены на 93,7% от росписи

Об этом написала в Facebook министр финансов Оксана Маркарова со ссылкой на отчет министерства "Выполнение государственного бюджета: февраль 2020 года".

По ее словам, все значимые расходы проведены. Потрачено меньше на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

"Несмотря на макроэкономические риски и новые глобальные вызовы: доходы общего фонда госбюджета выполнены на 93,7% от росписи", - отметила министр.

Она добавила, что новая налоговая служба перевыполнила план на 7,1%, что эквивалентно 2,5 млрд грн, а в целом поступления ведомства составляли 37,1 млрд грн.

Маркарова подчеркнула, что доходы, которые администрирует новая таможенная служба, составляли 22,6 млрд грн, или 78,3% от росписи через более крепкий курс и сокращение объемов импорта.

В отчете Минфина также говорится, что в целом, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн, или 85,5% от росписи. А доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше февраля 2019 г., говорится в отчете.