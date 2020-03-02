В Чехии тысячи людей требовали отставки премьера Бабиша

2 марта, 2020, 13:58

В столице Чехии Праге накануне тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра и в знак поддержки демократических институтов страны

Как сообщает DW, организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии".

В 2019 г. члены движения поставили Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря или уход от руководства своей бизнес-империей. Так как Бабиш в отставку не ушел, движение объявило о том, что многомасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе.

Лидер "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж заявил о практике злоупотребления властью и нападках на демократические институты со стороны Бабиша.

"Если так будет продолжаться, мы окажемся там же, где находятся Венгрия и Польша", - заявил он.

Возмущение критиков Бабиша вызвало и назначение уполномоченного по правам человека 81-летнего Станислава Кречека, которого обвиняют в дискриминационных заявлениях в отношении народности ромов.

Ранее премьера Бабиша и его сына Андрея подозревали в махинациях со средствами ЕС, - оба фигурировали в деле "Гнездо аиста".

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в бизнес-центр «Гнездо аиста», потратив на его реконструкцию 350 млн крон. Часть этих денег (50 млн) составил грант ЕС на поддержку малого бизнеса.

После начала уголовного преследования премьера Чехии охватили массовые акции протеста с требованиями отставки Бабиша.

Бабиш отверг все обвинения в свой адрес и отказался уходить с поста.