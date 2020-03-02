В Австрии начался суд над подозреваемым в шпионаже в пользу РФ экс-полковником
Об этом сообщает The Guardian.
В ноябре 2018 года он был арестован, а в ноябре прошлого года ему предъявили обвинение. Прокуроры обвинили его в том, что он передал секретную информацию о системах вооружения и артиллерии австрийских военных в обмен на 280 тыс. евро.
Судьи областного суда Зальцбурга объявили, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме, поскольку собранные доказательства, вероятно, будут включать государственные секреты и данные военной разведки.
Бывший полковник отрицает все обвинения, утверждая, что он просто передал информацию, которая уже была опубликована в газетах или в Интернете. Его адвокат заявил, что полковник был "патриотом", который поддерживал связь с "некоторыми лицами за рубежом", но при этом никогда не нарушал закон.
Служба военной контрразведки Австрии уже задерживала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил. Вскоре мужчина тогда вернулся домой после двух дней пребывания под стражей. Суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры о судебном преследовании военнослужащего за то, что он в течение 20 лет шпионил для России.
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