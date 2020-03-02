Укрзализныця не повысила с марта цены на билеты, как планировала: не разрешило министерство

2 марта, 2020, 16:10

Министерство инфраструктуры не утвердило постановление, которое предусматривало постепенное повышение цен на билеты на пассажирские поезда на 2% ежемесячно с 1 марта

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Индексация тарифов в дальнем и международном сообщениях планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Однако соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован", отметили в УЗ.

Согласно финансовому плану Укрзализныци стоимость билетов на пассажирские перевозки должна была вырасти на 2% в марте 2020 года и по 2% ежемесячно до конца года. Да, до декабря 2020 стоимость билетов на пассажирские перевозки должна вырасти почти на четверть - на 22%.

В то же время там отмечают, что повышение цен на пассажирские билеты необходимо, ведь Укрзализныця не получает необходимого финансирования от государства, а в 2019 году компания перевезла льготников на 1,07 млрд грн, а государство компенсировало ей всего 136 млн грн.

"При этом из года в год Укрзализныця продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок: поступления от пассажирских перевозок на 4️3% покрывают расходы на их организацию", - добавили там.