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Espreso.tvОбществоУкрзализныця не повысила с марта цены на билеты, как планировала: не разрешило министерство

Укрзализныця не повысила с марта цены на билеты, как планировала: не разрешило министерство


фото: tsn
Министерство инфраструктуры не утвердило постановление, которое предусматривало постепенное повышение цен на билеты на пассажирские поезда на 2% ежемесячно с 1 марта

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Индексация тарифов в дальнем и международном сообщениях планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Однако соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован", отметили в УЗ.

Согласно финансовому плану Укрзализныци стоимость билетов на пассажирские перевозки должна была вырасти на 2% в марте 2020 года и по 2% ежемесячно до конца года. Да, до декабря 2020 стоимость билетов на пассажирские перевозки должна вырасти почти на четверть - на 22%.

В то же время там отмечают, что повышение цен на пассажирские билеты необходимо, ведь Укрзализныця не получает необходимого финансирования от государства, а в 2019 году компания перевезла льготников на 1,07 млрд грн, а государство компенсировало ей всего 136 млн грн.

"При этом из года в год Укрзализныця продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок: поступления от пассажирских перевозок на 4️3% покрывают расходы на их организацию", - добавили там.

 

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