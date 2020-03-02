Укртелеком повысил тарифы для населения на 20%

2 марта, 2020, 13:58

Укртелеком повысил с 1 марта 2020 г. стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 грн до 59,71 грн

Об этом сообщается на сайте компании.

1 марта 2020 г. прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, "Укртелеком" повысил тариф на план Домашний базовый с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф Домашний безлимитный повышен с 99 грн до 123 грн.