Украинцы в феврале купили на 21% больше новых авто
2 марта, 2020, 16:38
В течение февраля 2020 года в Украине поставили на учет почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с февралем 2019 года рынок новых авто вырос на 21%
Об этом пишет Укравтопром.
Самой популярной маркой месяца стала Renault с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Спрос на машины этой марки на украинском рынке в феврале увеличился почти на 68% (год к году).
На втором месте - Toyota с результатом 1089 авто. Свой февральский результат японская марка увеличила почти на 52%.
Третье место - у Kia, 479 автомобиля, или на 20% меньше чем годом ранее.
Skoda - на четвертой позиции с 368 автомобилями (+ 4% к февралю 2019).
В Nissan - 361 регистрация на 9% меньше, чем годом ранее.
Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4, эту модель выбрали 482 покупателя.
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