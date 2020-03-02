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Espreso.tvОбществоУкраина продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане, - Пристайко

Украина продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане, - Пристайко

Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане под названием "Решительная поддержка"

Об этом написал министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Операция называется "Решительная поддержка". По словам Пристайко, Украина будет участвовать, пока это будет необходимо.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка" пока будет необходимость в помощи афганскому народу", - отметил министр.

Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.

"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал министр.

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