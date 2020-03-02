Украина продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане, - Пристайко
Об этом написал министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
Операция называется "Решительная поддержка". По словам Пристайко, Украина будет участвовать, пока это будет необходимо.
"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка" пока будет необходимость в помощи афганскому народу", - отметил министр.
Он добавил, что Украина приветствует достижение соглашения между США и Талибаном о начале установления мира в Афганистане.
"В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт", - написал министр.
Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО «Решительная поддержка» пока будет необходимость в помощи афганскому народу.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
- 14 февраля стало известно, что Соединенные Штаты и группировка "Талибан" достигли перемирия, которое уже вскоре вступит в силу и может привести к выводу американских войск из Афганистана.
- США подписали мирное соглашение с движением "Талибан", по которому американские военные в течение 14 месяцев полностью покинут Афганистан.
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