УЕФА отдал России еще один финал еврокубка

2 марта, 2020, 15:48

Финал Суперкубка УЕФА 2023 года состоится в российском городе Казань

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Сегодня УЕФА определил место проведения матча за Суперкубок Европы, который состоится в 2023 году. Игра состоится в Казани на стадионе "Казань Арена".

Кроме того, стало известно, что финал Лиги Европы в 2022 года пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", а матч за Суперкубок Европы 2022 года - в Хельсинки на Олимпийском стадионе.

В 2008 году в Москве проходил финал Лиги чемпионов. Несмотря на агрессию против Украины, Россия в 2018 году принимала чемпионат мира по футболу. В 2020 году в Санкт-Петербурге состоятся матчи Евро-2020.