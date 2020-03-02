УЕФА отдал России еще один финал еврокубка
2 марта, 2020, 15:48
Финал Суперкубка УЕФА 2023 года состоится в российском городе Казань
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Сегодня УЕФА определил место проведения матча за Суперкубок Европы, который состоится в 2023 году. Игра состоится в Казани на стадионе "Казань Арена".
Кроме того, стало известно, что финал Лиги Европы в 2022 года пройдет в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", а матч за Суперкубок Европы 2022 года - в Хельсинки на Олимпийском стадионе.
В 2008 году в Москве проходил финал Лиги чемпионов. Несмотря на агрессию против Украины, Россия в 2018 году принимала чемпионат мира по футболу. В 2020 году в Санкт-Петербурге состоятся матчи Евро-2020.
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