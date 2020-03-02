Убийство во Франции, розыск Испанией: Нацполиция схватила "воров в законе" Кобу Руставского и Каху Тбилисского
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Оперативники управления по противодействию бандитизма Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию, что в столицу приехал "вор в законе" по прозвищу "Коба Руставский". По данным правоохранителей, он хочет закрепиться в Киеве и восстановить свои связи и контроль в криминальной среде. Этого криминального авторитета с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно - за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранения имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.
В последние годы "вору в законе" удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. Оперативники центрального аппарата Департамента стратегических расследований Нацполиции установили его местонахождение на территории Киева. В течение года "Коба Руставский" скрывался в одном из частных домов Дарницкого района столицы и использовал меры конспирации для предотвращения проявления своего места пребывания. Для безопасности и помощи в преступной деятельности его всегда сопровождал охранник.
Вечером 1 марта оперативники ДВР, следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали "вора в законе" "Кобу Руставского". В доме изъяли оружие и боеприпасы, а также "заготовки" для подделки документов.
В этот же день оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе задержали еще одного "вора в законе" по прозвищу "Каха Тбилисский", который незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт.
Сейчас сотрудники миграционной службы составили на него админпротокол за нарушение правил пребывания на территории государства. В ближайшее время будет решен вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданств.
О задержании "вора в законе" "Кобы Руставского" уже сообщено иностранным коллегам и начата процедура экстрадиции. По испанскому законодательству разыскиваемому может грозить до 24 лет заключения.
Видео - Нацполиция:
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