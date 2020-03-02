Убийство Старицкого: в доме экс-главы МИД Кожары сорвали проведение следственного эксперимента

На месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи СО Киево - Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты следственного управления, эксперты - баллисты Киевского НИЭКЦ, судебно - медицинский эксперт, судебно - медицинский эксперт - криминалист.

По словам следователей, адвокатов Кожары было также предупреждено о следственном действии. На что адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме Кожары.

Ожидания владельцев помещения затянулось на 2 часа, после чего прибыло двое лиц, представились адвокатами Кожары, и в свою очередь сообщили, что последний утром были госпитализированы из-за гипертонического кризиса. По их словам, жена Кожары также находится вместе с ним в больнице в Феофании. Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить.

Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента.