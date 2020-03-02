У власти есть иллюзия, что они достигнут переговоров с Путиным, - Чийгоз
Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.
"Я говорил каждый раз, что у новой власти есть такая иллюзия в том, что они достигнут каких-то переговоров с Путиным. Это не просто враг. Это такая шизофреническая, одержимая идея вернуть империю. Поэтому считать, что он с нашей стороны уступках будет более лоялен , то это иллюзия, и это для нас ловушка. Сейчас, когда президент и представители его команды на переговорах пытаются до конца довести этот месседж, который был в предвыборной компании: "Мир любой ценой". Это очень опасно ", - сказал Чийгоз .
Он добавил, что нужно понимать, что Путина не волнует только Донбасс, его волнует вся Украина.
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Напомним, Чийгоз призвал закрепить в Конституции право на автономию крымских татар.
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