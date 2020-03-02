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Espreso.tvСпортТребовала $ 50 млн: Суд отклонил иск олимпийской чемпионки Баюл против Украины

Требовала $ 50 млн: Суд отклонил иск олимпийской чемпионки Баюл против Украины


фото: Getty Images
Апелляционный суд в США отклонил иск олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл против Украины на $ 50 млн

Об этом сообщил министр юстиции Денис малюська в facebook.

По словам министра, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл в 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании $ 50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и еще две компании.)

Обоснование иска - нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению.

"Оксана и ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию. В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа США принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов, а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета ", - написал Малюська.

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  • Напомним, в июне 2018 года Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) принял решение в пользу государства Украина по иску украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая сейчас проживает в США, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения.

 

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