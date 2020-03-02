Только одна: за февраль украинцы получат объединенную платежку за газ, - Гончарук
2 марта, 2020, 12:53
Украинцы на индивидуальном отоплении заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019 года
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"Люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку", - отметил премьер.
Он пояснил, что правительство разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку":
"А это - прозрачное рыночное ценообразование", - пояснил Гончарук.
- Напомним, с января 2020 г. украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
- Разделение платежек произошло в пределах реформы на газовом рынке, которая предполагает обособление услуг.
- Ранее Гончарук заявил, что в феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, но и за последние годы.
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