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Espreso.tvОбществоТолько одна: за февраль украинцы получат объединенную платежку за газ, - Гончарук

Только одна: за февраль украинцы получат объединенную платежку за газ, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Украинцы на индивидуальном отоплении заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019 года

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Люди получат объединенную платежку - за газ и его транспортировку", - отметил премьер.

Он пояснил, что правительство разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку":

"А это - прозрачное рыночное ценообразование", - пояснил Гончарук.

  • Напомним, с января 2020 г. украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
  • Разделение платежек произошло в пределах реформы на газовом рынке, которая предполагает обособление услуг.
  • Ранее Гончарук заявил, что в феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, но и за последние годы.
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