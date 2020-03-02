Стало известно имя военного, который 1 марта погиб в зоне ООС

2 марта, 2020, 08:30

1 марта в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Руских

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Руских. Сергей Николаевич родился 31 января 1979 г. в Мариуполе и защищал родной Донбасс с 2018 года", - говорится в сообщении.

Дома 41-летнего воина ждали родители, жена и маленький ребенок.

Военнослужащие 46-й бригады выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.