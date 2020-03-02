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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, который 1 марта погиб в зоне ООС

Стало известно имя военного, который 1 марта погиб в зоне ООС


фото: facebook.com
1 марта в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Руских

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Руских. Сергей Николаевич родился 31 января 1979 г. в Мариуполе и защищал родной Донбасс с 2018 года", - говорится в сообщении.

Дома 41-летнего воина ждали родители, жена и маленький ребенок.

Военнослужащие 46-й бригады выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего героя.

  • По данным пресс-центре ООС, 1 марта на Донбассе погиб один военный, еще семеро были ранены.
 
 

 

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