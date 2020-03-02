Смертельное ДТП на Харьковщине: 4 человека погибли

2 марта, 2020, 14:03

2 марта на трассе "Чугуев-Меловое" на въезде в город Купянск произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" с прицепом и Daewoo Lanos

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24- и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте.

Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.