Смертельное ДТП на Харьковщине: 4 человека погибли
Об этом сообщает полиция Харьковщины.
В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24- и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте.
Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.
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