Смена правительства ничего не изменит, потому что за всеми некомпетентными решениями власти стоит Зеленский, - Геращенко

2 марта, 2020, 13:06

Сегодня в Украине нет независимого парламента, нет независимых правоохранительных органов и нет независимого правительства, а за все провалы власти ответственность несет президент Зеленский

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время согласительного совета.

"Полгода работает нынешний парламент, и уровень недоверия к нему уже 70%. Очевидно почему. Так же еще меньший уровень доверия к правительству Зеленского", - констатировала Ирина Геращенко.

"Это означает на самом деле, что монобольшинство и некомпетентное правительство, которые разрушают государственные институты и не реагируют на откровенные провокации, как мы сейчас видим и в сессионном зале, и на согласительном совете, несет полную ответственность за то, что происходит со страной", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Ирина Геращенко заявила: "Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - это сделать еще больше зависимый и репрессивный аппарат правоохранительных органов и так же еще более зависимое и реваншистское правительство ", - отметила она.

Парламентарий добавила, что Зеленский должен нести персональную ответственность за свои кадровые назначения.

"Мы считаем, что нельзя превращать парламент в филиал Банковой. Это не честно, когда президент Зеленский пытается свои проблемы переложить на назначаемое им правительство. Депутаты не имели никакого отношения, даже из монобольшинства, к определению этого правительства. И тогда честнее не поменять шило на мыло, как вы пытаетесь сделать на этой неделе, а чтобы сам Зеленский возглавил правительство и руководил тем, что он собирается делать ", - заявила Геращенко.