Следком РФ открыл дело против украинских правоохранителей из-за расследования задержания Чийгоза

2 марта, 2020, 12:06

Следком РФ возбудил уголовное дело против сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры в ответ на уголовное дело Украина из-за незаконного задержания Ахтема Чийгоза

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских Нацполиции и прокуратуры в ответ на уголовное дело украинских правоохранителей за незаконное задержание Ахтема Чийгоза. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"В феврале 2020 г. сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование трех заведомо невиновных российских граждан, которые осуществляли предварительное следствие в отношении указанного лица", - говорится в сообщении.

Российский следком возбудил дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по статье о "незаконном привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности".