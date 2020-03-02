СБУ предупредила ввоз в Украину кокаина на 90 млн грн

2 марта, 2020, 13:37

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в нашу страну международной транснациональной преступной группировкой более 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля текущего года в Морской торговый порт "Южный" в Одесской области из одной из южноамериканских стран прибыл грузовой контейнер с автомобилями.

В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином, общим весом почти 31 кг. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн.

Затем сотрудники задокументировали противоправную деятельность участников организованной группировки. В частности, было установлено, что часть ввозимого кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны Европейского Союза.

В ходе проведения контролируемой спецоперации правоохранители «взяли» в Киеве трех участников группировки, в том числе одного иностранного соорганизатора наркобизнеса. Задержание состоялось после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера для перевозки в ЕС.

По имеющимся данным, участники группировки планировали в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в нашу страну: почти 500 килограммов кокаина для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.