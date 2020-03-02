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Espreso.tvОбществоС апреля зарплата части украинских медиков возрастет на 30%, - премьер

С апреля зарплата части украинских медиков возрастет на 30%, - премьер


фото: expres.online
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал повышение зарплаты врачам на 30% и пакет бесплатных медицинских услуг

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, правительство пока просматривает сеть опорных больниц, которая не учитывает реальные актуальные расчеты.

"В пятницу НСЗУ получило от врачебных учреждений по всей Украине заявки со всеми необходимыми цифрами для расчетов. Вся необходимая информация, чтобы правильно рассчитать нужную сеть, у НСЗУ есть. На следующей неделе будут проводиться соответствующие совещания с руководителями ОГА по этому вопросу", - написал Гончарук и добавил, что информация о закрытии больниц в регионах - миф.

По словам премьер-министра, правительство повысит заработную плату для среднего медицинского персонала на 30% - благодаря увеличению бюджета на здравоохранение.

"В бюджете-2020 предусмотрено на 13% больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году. Бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенцией увеличен на 9 млрд", - говорится в сообщении.

 

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