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Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты обстреляли жилые дома Красногоровки запрещенными снарядами, есть раненый

Российские оккупанты обстреляли жилые дома Красногоровки запрещенными снарядами, есть раненый


фото: pressjfo.news
В понедельник, 2 марта, российские оккупанты обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики накрыли дома мирных жителей Красногоровки огнем из 120-мм минометов. В одном из дома взрывная волна от мины выбила оконное стекло, осколки которого ранили мирного жителя. Человеку оперативно оказали медицинскую помощь.

Подразделения Объединенных сил были вынуждены прибегнуть к огневым ответам для подавления атаки российских террористов.

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