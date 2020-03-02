Российские оккупанты обстреляли жилые дома Красногоровки запрещенными снарядами, есть раненый
2 марта, 2020, 13:14
В понедельник, 2 марта, российские оккупанты обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики накрыли дома мирных жителей Красногоровки огнем из 120-мм минометов. В одном из дома взрывная волна от мины выбила оконное стекло, осколки которого ранили мирного жителя. Человеку оперативно оказали медицинскую помощь.
Подразделения Объединенных сил были вынуждены прибегнуть к огневым ответам для подавления атаки российских террористов.
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