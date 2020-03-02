Россия почти завершила формирование двух армий у границ Украины, - разведка
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Obozrevatel .
"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. В настоящее время завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и восьмой армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове ", - рассказал Скибицкий.
По его словам, соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению ударными самолетами и вертолетами, а также поставке новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования.
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