"Укрупнение министерств не сработало": в "Слуге народа" заговорили о возвращении Минпромполитики

2 марта, 2020, 13:17

Заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что будут обсуждать на заседании ВР в среду, 4 марта

Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

Корниенко заявил, что идея укрупнения министерст, предложенная "слугами", не сработала.

Так, по его словам, во время внеочередного заседания депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет правительство.

"Отдельные направления требуют пересмотра и реформирования. Точно идея с укрупнением министерств до конца не сработала. Мы об этом давно говорим. Идея вывести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Надо возвращаться и в министерство промышленной политики также, к такой идее", - заявил нардеп.

Он добавил, что также будут обсуждать выделение Минспорта и возвращение Минагрополитики.