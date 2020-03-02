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Espreso.tvОбщество"Стараюсь не целоваться и не обниматься": Радуцкий о средствах защиты от гриппа

"Стараюсь не целоваться и не обниматься": Радуцкий о средствах защиты от гриппа


фото: zn.ua
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал, как он защищает себя от гриппа

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

"Я лично мою постоянно руки. Стараюсь не обниматься, не целоваться, не жать без надобности руку. Если рядом кто-то с признаками насморка, то стараюсь держать дистанцию. Маска ничего не даст", - сказал Радуцкий.
  • Напомним, в Украине сейчас исследуют четыре подозрения на коронавирус.
 
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