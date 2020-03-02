"Нестабильность на глобальном рынке сказывается": спрос на украинские долговые бумаги упал
Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины о выполнении бюджета за февраль 2020 года.
Согласно документу, падение спроса иностранцев наблюдается прежде всего на долгосрочные государственные облигации. В 2019 году спрос на эти ценные бумаги обусловил приток иностранной валюты в экономику Украины, что спровоцировало существенное укрепление гривни.
"Последние аукционы по размещению ОВГЗ показали, что нестабильность на глобальном рынке сказывается: происходит сокращение спроса нерезидентов на длинные бумаги. Однако Минфин в феврале смог привлечь на внутреннем рынке капитала ресурсов для финансирования бюджета в сумме 14,1 млрд грн", - говорится в отчете Минфина.
В ведомстве отмечают, что несмотря на падение спроса на государственные облигации там сумели сохранить достаточно низкий уровень их доходности - меньше или около 10% годовых. Этот уровень ниже учетной ставки Национального банка (она сейчас составляет 11% годовых).
Основные надежды на привлечение дешевых ресурсов Минфин возлагает на международные финансовые организации и ЕС, однако пока они ожидают, когда Украина выполнит требования Международного валютного фонда и одобрит кредитную программу Украины.
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