"Нестабильность на глобальном рынке сказывается": спрос на украинские долговые бумаги упал

2 марта, 2020, 11:27

Спрос иностранных инвесторов на государственные долговые ценные бумаги существенно упал на фоне нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках из-за коронавируса

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины о выполнении бюджета за февраль 2020 года.

Согласно документу, падение спроса иностранцев наблюдается прежде всего на долгосрочные государственные облигации. В 2019 году спрос на эти ценные бумаги обусловил приток иностранной валюты в экономику Украины, что спровоцировало существенное укрепление гривни.

"Последние аукционы по размещению ОВГЗ показали, что нестабильность на глобальном рынке сказывается: происходит сокращение спроса нерезидентов на длинные бумаги. Однако Минфин в феврале смог привлечь на внутреннем рынке капитала ресурсов для финансирования бюджета в сумме 14,1 млрд грн", - говорится в отчете Минфина.

В ведомстве отмечают, что несмотря на падение спроса на государственные облигации там сумели сохранить достаточно низкий уровень их доходности - меньше или около 10% годовых. Этот уровень ниже учетной ставки Национального банка (она сейчас составляет 11% годовых).

Основные надежды на привлечение дешевых ресурсов Минфин возлагает на международные финансовые организации и ЕС, однако пока они ожидают, когда Украина выполнит требования Международного валютного фонда и одобрит кредитную программу Украины.