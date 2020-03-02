"Марш равенства 2020" в Киеве: стала известна дата и формат
Об этом организаторы сообщили на Facebook-странице KyivPride.
"Мир давно перестал делиться на цвет кожи или разрез глаз, точно так же мы стираем границы между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью и объединяем таких разных, но прекрасных людей вокруг единой идеи - свободной и равноправной Украины для всех", - говорится в сообщении .
Кроме этого сообщается, что в этом году несколько изменится формат проведения мероприятий - их будет еще больше и продлятся они не неделю, а больше месяца - с 17 мая по 21 июня.
"В 2020 году формат ПрайдНеделя меняется на целый ПрайдМесяц: увеличив количество просветительских, художественных и развлекательных мероприятий, мы даем возможность приобщиться к празднику многообразия наших партнеров из сферы бизнеса, гражданского общества и крупных развлекательных мероприятий, которые имеют желание поддержать Прайд для всех ", - отмечают организаторы.
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