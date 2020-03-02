"Додон предатель": ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание пророссийского правительства Молдовы

2 марта, 2020, 12:14

В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье, которые требуют отставки правительства, окружили вход в здание правительства и уже разбили стеклянные двери

Об этом сообщает NewsMaker .

Собравшиеся под Кабмином требуют отставки правительства и добиваются встречи с его представителями, пишет издание. Они скандируют: "Мы народ, Додон предатель", "Кику на свалку, вместе с Чоко", "Долой Додона", "Долой правительство".

Полицейские, окружившие вход в здание, согласились впустить в здание представителей протестующих, но большинство манифестантов не согласны и требуют, чтобы представители Кабмина вышли на улицу.

Между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Один из протестующих разбил стеклянные двери, которые ведут к правительственному зданию, сообщает TV 8 . Полиция вывела его из толпы.

Митингующие недовольны пророссийским курсом молдавского правительства и президента, а также - последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чекоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.