Пытали заключенных: освобожденный из плена "ДНР" Асеев назвал пособников террористов, которые вернулись в Украину по обмену
Об этом он написал в Facebook.
"О Евгение Бражникове и Алексее Кускове (оба били меня лично и "ломали" всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он все еще в плену - фактически вымыли пол, протянув по всему коридору) я также говорил президенту", - написал Асееев .
По его словам, Зеленский тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся". Ни допросов, ни официального ответа на запрос заявления не было.
"Бражникова начали бить еще за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже более двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 17-го). В Феофании встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня? ". - Помню, Леша, я ничего не забуду", - подытожил Асеев.
- С понедельника, 24 февраля, освобожденные из российского заключения украинцы начали получать по 100 тыс. грн материальной помощи.
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