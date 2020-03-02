Пытали заключенных: освобожденный из плена "ДНР" Асеев назвал пособников террористов, которые вернулись в Украину по обмену

2 марта, 2020, 08:51

Журналист "Радио Свобода" и бывший узник "ДНР" Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся при обмене пленными

Об этом он написал в Facebook.

"О Евгение Бражникове и Алексее Кускове (оба били меня лично и "ломали" всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он все еще в плену - фактически вымыли пол, протянув по всему коридору) я также говорил президенту", - написал Асееев .

По его словам, Зеленский тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся". Ни допросов, ни официального ответа на запрос заявления не было.

"Бражникова начали бить еще за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже более двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 17-го). В Феофании встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня? ". - Помню, Леша, я ничего не забуду", - подытожил Асеев.