Пристайко прокомментировал свою возможную отставку
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Девять месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше, или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было ", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
По словам министра, он готов к отставке
"Действительно, есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех министров, в частности премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, нас пригласил президент Зеленский, и если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал свою возможную отставку .
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