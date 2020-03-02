Пристайко прокомментировал свою возможную отставку

2 марта, 2020, 15:15

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Девять месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше, или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было ", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

По словам министра, он готов к отставке

"Действительно, есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех министров, в частности премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, нас пригласил президент Зеленский, и если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.