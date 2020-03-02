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Espreso.tvОбществоПрезидент Евросовета едет на границу Греции и Турции в связи с миграционным кризисом

Президент Евросовета едет на границу Греции и Турции в связи с миграционным кризисом

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы Евросоюза от проникновения нелегальных мигрантов из Турции и пообещал 3 марта лично посетить границу Турции и Греции

Об этом он сообщил Twitter.

"Полностью поддерживаю усилия Греции по защите границы ЕС. Внимательно слежу за ситуацией на месте. Во вторник я намерен посетить границу Греции и Турции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - написал он.

Греческие полицейские применяют на границе с Турцией тяжелые водометы и слезоточивый газ , пытаясь сдержать натиск десятков тысяч нелегалов. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.

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