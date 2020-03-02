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Espreso.tvОбществоПраймериз в США: американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки

Праймериз в США: американский миллиардер выбыл из предвыборной гонки


фото: ap
Американский миллиардер, кандидат от демократов Том Стайер прекратил свою предвыборную кампанию

Об этом сообщает Голос Америки.

Стайер инвестировал миллионы долларов в предвыборную рекламу в Южной Каролине., И пришел третьим после Джо Байдена и Берни Сандерса, заручившись поддержкой 11,3% избирателей.

"Мы живем в стране, где глубокая экономическая несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эти предвыборные гонки, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего", - сказал Стайер.

Напомним, сегодня же один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич решил завершить свое участие в выборах.

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