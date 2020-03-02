Правительство увеличило максимум льготного кредита под 5-7-9% до 2 млн грн

2 марта, 2020, 12:22

Кабинет Министров Украины увеличил максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 млн грн до 2 млн грн

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после совместной встречи с руководством Национального банка Украины, передает Эспрессо.TV

"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн", - заявил премьер.

Кроме этого, в правительстве решили распространить действие этих льготных кредитов не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и т.п.).

Гончарук отметил, что снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.

"У нас уже осенью может быть дешевое кредитование под 10%", - добавил Гончарук.