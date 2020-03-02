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Espreso.tvОбществоПравительство увеличило максимум льготного кредита под 5-7-9% до 2 млн грн

Правительство увеличило максимум льготного кредита под 5-7-9% до 2 млн грн


фото: dtkt.ua
Кабинет Министров Украины увеличил максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% годовых, который выдается на создание и развитие малого бизнеса, с 1,5 млн грн до 2 млн грн

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после совместной встречи с руководством Национального банка Украины, передает Эспрессо.TV

"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн", - заявил премьер.

Кроме этого, в правительстве решили распространить действие этих льготных кредитов не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и т.п.).

Гончарук отметил, что снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.

"У нас уже осенью может быть дешевое кредитование под 10%", - добавил Гончарук.

  • Напомним, по состоянию на 26 февраля Фонд развития предпринимательства, который управляет программой Доступные кредиты 5-7-9%, согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми четырьмя государственными банками: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сбербанком.

  • А по состоянию на 27 февраля украинские банки уже выдали льготных кредитов под 5-7-9% годовых для поддержки бизнеса на общую сумму 30 млн грн.

  • С 1 марта государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии, то есть кредиты будут выдавать даже без залога .

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