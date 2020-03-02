Правительство увеличило максимум льготного кредита под 5-7-9% до 2 млн грн
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после совместной встречи с руководством Национального банка Украины, передает Эспрессо.TV
"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн", - заявил премьер.
Кроме этого, в правительстве решили распространить действие этих льготных кредитов не только на создание бизнеса, но и на покупку коммерческой недвижимости (офисов, производственных помещений и т.п.).
Гончарук отметил, что снижение учетной ставки Национальным банком до 7% годовых должно привести к удешевлению ипотеки в 2020 году.
"У нас уже осенью может быть дешевое кредитование под 10%", - добавил Гончарук.
-
Напомним, по состоянию на 26 февраля Фонд развития предпринимательства, который управляет программой Доступные кредиты 5-7-9%, согласовал проект договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми четырьмя государственными банками: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сбербанком.
-
А по состоянию на 27 февраля украинские банки уже выдали льготных кредитов под 5-7-9% годовых для поддержки бизнеса на общую сумму 30 млн грн.
-
С 1 марта государственная программа Доступные кредиты 5-7-9% будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии, то есть кредиты будут выдавать даже без залога .
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-