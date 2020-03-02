Правительство централизует закупки для всех министерств, - Дубилет
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.
"Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - сообщил министр.
Он также пояснил, какие результаты должна дать эта реформа.
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Процесс будет более эффективным. Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация).
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Внедряется периодическое тестирование на полиграфе (в народе - детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках.
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Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.
Дубилет сообщил, что в планах также перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.
"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также должна снизиться коррупция", - пояснил министр.
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