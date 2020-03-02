Правительство централизует закупки для всех министерств, - Дубилет

2 марта, 2020, 09:58

Уже с марта все министерства будут осуществлять все закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - сообщил министр.

Он также пояснил, какие результаты должна дать эта реформа.

Процесс будет более эффективным. Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация). Внедряется периодическое тестирование на полиграфе (в народе - детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

Дубилет сообщил, что в планах также перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также должна снизиться коррупция", - пояснил министр.