Похищенных ФСБ рыбаков оштрафуют за нарушение правил выхода в море
2 марта, 2020, 11:54
С задержанных на Азовском море рыбаков взыщут штраф в размере 170 грн за то, что они выходили в море не с мест базирования плавсредств
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на слова главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека.
Рыбаки, которые были задержаны Россией 15 февраля в Азовском море, в Украине заплатят штраф за нарушение правил выхода в море. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
"Их ждет штраф за нарушение правил выхода. Они вышли в море вне мест базирования плавсредств. Штраф 170 гривен", - сообщил он.
Также Дейнеко рассказал, что 1 марта рыбаки пришвартовались в порту Бердянск.
- Напомним, о задержании ФСБ четырех жителей Запорожской области, которые якобы без документов рыбачили в западной части Азова , стало известно 15 февраля.
- Позже местный народный депутат Павел Мельник привел личные данные мужчин .
- В субботу, 29 февраля 2020, рыбаки вернулись на территорию, подконтрольную Украине
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