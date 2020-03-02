Похищенных ФСБ рыбаков оштрафуют за нарушение правил выхода в море

2 марта, 2020, 11:54

С задержанных на Азовском море рыбаков взыщут штраф в размере 170 грн за то, что они выходили в море не с мест базирования плавсредств

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на слова главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека.

Рыбаки, которые были задержаны Россией 15 февраля в Азовском море, в Украине заплатят штраф за нарушение правил выхода в море. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Их ждет штраф за нарушение правил выхода. Они вышли в море вне мест базирования плавсредств. Штраф 170 гривен", - сообщил он.

Также Дейнеко рассказал, что 1 марта рыбаки пришвартовались в порту Бердянск.