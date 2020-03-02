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Espreso.tvОбществоПограничник застрелился во время службы в Закарпатье

Пограничник застрелился во время службы в Закарпатье

20-летний пограничник застрелился во время службы в Закарпатье

Об этом сообщила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова, передает mukachevo.net .

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - сообщила пресс-секретарь полиции Анна Дан журналистам UA: Общественное.

Это произошло 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда селе Деловое.

 

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