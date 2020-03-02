2 марта, 2020, 19:21

20-летний пограничник застрелился во время службы в Закарпатье

Об этом сообщила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова, передает mukachevo.net .

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия была вызвана скорая помощь и сотрудники Нацполиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия - самоубийство", - сообщила пресс-секретарь полиции Анна Дан журналистам UA: Общественное.

Это произошло 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда селе Деловое.