Отставка Гончарука может перезагрузить Кабмин, альтернативой может стать Шмыгаль, - СМИ

2 марта, 2020, 16:14

При всей очевидной необходимости отставки премьера Алексея Гончарука у президента Владимира Зеленского сейчас нет хорошего выхода из ситуации с новым премьером — выбирать приходится меньшее из зол

Об этом пишет портал Delo.ua в материале "Не профан: Какой премьер устроит Зеленского".

"Наихудшим вариантом для Зеленского является опция "оставить все как есть". Деятельность (или скорее бездеятельность) "профана" Алексея Гончарука и так уже сильно ударила по рейтингу президента и оставить его в кресле премьера означает упорно и бессмысленно сжигать свою популярность", - отмечается в статье.

Однако, как считают журналисты портала, у Владимира Зеленского практически все кандидаты в премьеры, которые ему предлагаются должны вызывать опасения. Так, например, Сергей Тигипко, имеет "токсичный шлейф" связей с Игорем Коломойским, Виктором Януковичем и Петром Порошенко. Что касается Валерия Хорошковского, то, если президент предложит его кандидатуру, то его будут упрекать в потворстве группе Дмитрия Фирташа, "газовиков" в ОПЗЖ и вообще, россиянам. А, если рассматривать в качестве будущего премьера Юрия Витренко из "Нефтегаза", то ему припомнят миллионную премию, которую он сам себе выписал и благоволение Коломойского.

Кроме того, журналисты издания, считают, что провести данных кандидатов через парламент будет очень сложно – придется договариваться с разными политическими группами, что уменьшит влияние самого президента на Кабмин. Особенно, опасен с этой точки зрения глава МВС Арсен Аваков, который также называется среди кандидатов в премьеры. По мнению портала Delo.ua, если Аваков возглавит правительство, то он достаточно жестко заставит его работать на свое политическое будущее.

"Вот, собственно, такой набор зол больших и малых и стоит перед Зеленским. В пору задуматься, а не оставить ли все как есть. Но как мы говорили — это одно из наибольших зол. Хотя есть один довольно эффективный и эффектный одновременно способ поменять многое, ничего особо не меняя. Хотя это, конечно, будет только временный вариант. Можно Гончарука отправить в отставку, но никого не назначать на его место. Исполняющим обязанности станет вице-премьер Денис Шмыгаль", - пишет издание.

Далее издание отмечает, что увольнение Гончарука замена его Шмыгалем с приставкой и.о., дает Зеленскому сразу несколько преимуществ. "Шмыгаль — это фигура, которая и по статусу (все-таки не полноценный премьер), и по биографии не дает оснований для острой критики ни президента, ни самого и.о Главы Кабмина. Почему? Потому что Шмыгаль точно не связан с Коломойским, а это в нынешних политических реалиях уже большой плюс. Даже, если скажут, что Гончарука "снял" Коломойский, то точно уже не скажут, что он еще и себе премьера подобрал", - пишет издание.

По мнение журналистов, это будет и позитивный сигнал для Запада, для которых и.о Главы Кабмина выглядит карьерным "технократом", и для регионов, потому что Шмыгаль из губернаторов поднялся до вице-премьера. Как важный момент издание отмечает, что Шмыгаль из губернаторов-"западенцев", что отсекает подозрения в симпатиях к России. Но самое главное, что дает Зеленскому такая комбинация – это время на размышления, что делать дальше.

Напомним, по требованию президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16 часов 4 марта.

В Офисе президента сообщили, что глава государства просит включить в повестку дня вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете Министров Украины. Также президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.