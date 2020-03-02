Оккупанты не прекращают обстрелы: погиб боец ООС, еще 7 - ранены

2 марта, 2020, 07:24

В воскресенье, 1 марта, российские войска на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли вблизи населенного пункта Пески из миномета калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из автоматической станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Авдеевка - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; возле Березового - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы обстреляли Объединенные силы возле Луганского со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплого- из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Новотошковского - из 120-мм минометов - 12 мин.

1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, пять - получили ранения, еще два - боевые поражения.

С начала суток 2 марта по состоянию на 7:00 российские оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия били по защитниках населенного пункта Марьинка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела потерь не зафиксировано.