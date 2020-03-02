Официальный курс: гривня начала неделю с падения

2 марта, 2020, 10:56

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 2 марта официальный курс установлен на уровне 24,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98. На 28 февраля курс был 26,93 гривни.