Официальный курс: гривня начала неделю с падения
2 марта, 2020, 10:56
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 2 марта официальный курс установлен на уровне 24,59 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98. На 28 февраля курс был 26,93 гривни.
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